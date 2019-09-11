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Silifke’de bin 800 rakımda sofralık üzüm hasadı başladı

Silifke’nin bin 800 rakımlı Gündüzler Mahallesi’nde sofralık üzüm hasadı başladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 08:51
Silifke’de bin 800 rakımda sofralık üzüm hasadı başladı

Silifke’nin bin 800 rakımlı Gündüzler Mahallesi’nde sofralık üzüm hasadı başladı. Hasada katılan Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, “Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Ürünleriniz bol ve bereketli olsun. Helalinden bol kazanın. Sizler kazandıkça biz hem karnımızı doyuralım, hem gönlümüzü gurur duyarak doyuralım. Bu bizim zenginliğimiz olsun, bereketli olsun” dedi.


Silifke İlçe Tarım Müdürü Yusuf Gün ve Gündüzler Mahalle Muhtarı Mahmut Yel’in yaptığı hasat organizasyonuna Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Gündüzler Mahalle Muhtarı Mahmut Yel, Silifke İlçe Tarım Müdürü Yusuf Gün, Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Orman Müdürü Hasan Arslan, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin, CHP Silifke İlçe Başkanı Cemil Sungur ve MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay katıldı.



Silifke tarımsal anlamda bir cennet


Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke’nin tarımsal anlamda bir cennet olduğunu belirterek, “Toprak verimli olabilir, ancak insanlar çalışkan olmazsa ürün alınamaz, verim alınamaz. Burada Allah her iki nimeti bir araya getirmiş. İnsanların gayreti, çalışkanlığı, gücü bu toprakların bereketidir. Bu nedenle burada yetişen 12 çeşit üzümü elde edebiliyoruz. Üzüm bitiyor hemen aşağıda bakıyorsunuz erik başlıyor. Silifke tarımsal anlamda bir cennet. Burada dediğim gibi birinci unsur toprakların bereketi, ikinci unsur insanlarımızın çalışkanlığı. Bizim de burada yapmamız gereken tarımsal anlamda bu ürünlerin en iyi, en verimli şekilde artırılması için elimizden geleni devlet olarak destek sunmak, bir de katma değer üretebilecek kırsal alanda özellikle tesislerin artırılması için vatandaşlarımıza yol göstermek” dedi.



Silifke’de 8 bin 100 dekarlık alanda üzüm üretimi yapılıyor


Silifke İlçe Tarım Müdürü Yusuf Gün, Silifke’de 8 bin 100 dekarlık alanda üzüm üretimi yapıldığını belirterek, “2019 yılında 16 bin ton üzüm rekoltesi beklenilmektedir. İlçemizde genellikle yer bağcılığı yapılmakta çok az miktarda ve çoğunlukla bahçe kenarlarında olmak üzere telli terbiye sistemi kullanılmaktadır. İlçemizde genel olarak sofralık, şıralık-şaraplık ve kurutmalık üzüm üretimi yapılmaktadır. Yaklaşık olarak 5 bin dekarlık bir alanda sofralık üzüm çeşitleri, 2 bin dekarlık bir alanda şıralık şaraplık ve 1100 dekarlık bir alanda ise kurutmalık olarak üzüm üretimi yapılmaktadır. Sofralık çeşitleri Alfonse, Namrun, Yalova incisi, Göküzüm, Toros Karası, Razaki çeşitleri, şıralık-şaraplık olarak; Patkara, Aküzüm, Öküzgözü, kurutmalık olarak; Kişniş üzüm çeşitleri yetiştirilmektedir. Aküzüm, Göküzüm, Patkara ve Kişniş üzümü yöreye özgü çeşitlerdendir. İlçemizde Organize Sanayi Bölgesinde şarap yapımı konusunda faaliyet gösteren bir adet tesis bulunmaktadır. İlçemizde sofralık üzümlerde dekar başına verim sofralık üzüm çeşitlerinde 2 bin 500- 3 bin kilogram olurken, kurutmalık üzüm çeşitlerinde 400 kilogram verim alınabilmektedir. 4 kilo yaş üzümden 1 kilogram kuru üzüm alınmaktadır. Sofralık üzümlerin satış fiyatı kalitesi 2-3 TL’den satılırken, kuru üzümün satış fiyatı 10TL’dir” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 08:51
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