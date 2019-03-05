Silifke Ticaret ve Sanayi Odası B sınıfına yükseldi

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) bünyesinde, Odalar ve Borsaların Üyelerine vermiş olduğu 5 yıldızlı hizmet olarak tanımlanan Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında, Aralık ayı içerisinde geçirdikleri belge yenileme denetimlerinin başarı seviyelerini C sınıfından B sınıfına yükselterek akreditasyon belgelerini yenilediklerini belirtti.

Akreditasyon Sertifika Töreni, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz, oda ve borsa yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları, meclis üyeleri ve genel sekreterler ve akreditasyon sorumlularının katılımıyla TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirildi.

Törende, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kalite ve Akreditasyon çalışmaları kapsamında yapmış olduğu ve üyelerine verdiği hizmet kalitesi nedeniyle TOBB Akreditasyon Sisteminde değerlendirilen B Sınıfı Akreditasyon Sertifikası, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Başkan Nurettin Kaynar’a verildi.

Silifke TSO Başkanı Nurettin Kaynar “TOBB Akreditasyon Sistemine 2 yıl önce C sınıfı ile dahil olan Silifke TSO, sürekli hizmet kalitesini arttırarak, üyelerine sunmuş olduğu hizmet alanlarında başarılı çalışmalar yapmaktayız. Bu doğrultuda üye memnuniyeti bizler için son derece önemlidir. Paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte ilimize ve bölgemize katma değer sağlayacak projeler geliştirmektedir. Bu kalite bilinciyle geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu yılda odamız yönetimi, meclisi ve personeliyle birlikte gayretli çalışmaları sonucunda kalitemizi B sınıfına geçerek daha da tescillemiş olduk" dedi.