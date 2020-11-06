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Aktüel Şili, Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Şili, Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-06 03:30:30 -
Şili, Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

BOGOTA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 14 bin 404, Ekvador'da 12 bin 730, Guatemala’da ise 3 bin 766'ya yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 64 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 404'e çıktı. Ülkede vaka sayısı 1540 artışla 516 bin 582'ye, iyileşenlerin sayısı 493 bin 250'ye ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 26 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 730'a yükseldi.

Vaka sayısının 350 artarak 171 bin 783'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 149 bin 48 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

- Guatamela

Guatamela basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 14 artarak 3 bin 766'ya, vaka sayısı da 702 artışla 109 bin 849'a ulaştı. Ülkede toplam 99 bin 753 kişi iyileşti.

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