  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-15 02:30:25 -
Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 415, Ekvador'da 12 bin 264, Bolivya'da 8 bin 351'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 415'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1092 artışla 485 bin 372'ye, iyileşenlerin sayısı 458 bin 73'e ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden son 24 saatte 29 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 264'e yükseldi.

Vaka sayısının 912 artarak 149 bin 83'e çıktığı ülkede bugüne kadar 128 bin 134 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

- Bolivya

Bolivya basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 artarak 8 bin 351'e, vaka sayısı da 227 artışla 138 bin 922'ye ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 102 bin 83 kişi iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz gelişme! Ukrayna imza için Türkiye'ye geliyor
Dünya

Sürpriz gelişme! Ukrayna imza için Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Askeri İşbirliği Anlaşması için Türkiye'ye ziyaret düzenleyecek.
Uzman isim açıkladı: Yunanistan Türk SİHA'larına karşı T-6A'ları kullanacak
Gündem

Uzman isim açıkladı: Yunanistan Türk SİHA'larına karşı T-6A'ları kullanacak

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Doğu Akdeniz'de provokasyon peşinde koşan Yunanistan'ın Türk SİHA'larına karşı envanterinde bulunan pervan..
Türkiye'nin eğittiği generali şehit etmişti... O ermeni öldürüldü!
Dünya

Türkiye'nin eğittiği generali şehit etmişti... O ermeni öldürüldü!

Türkiye'de eğitim alan Azerbaycanlı General Polat Haşimov'u şehit eden ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından nişana "layık görül..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay