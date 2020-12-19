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Aktüel Şili Devlet Başkanı Pinera'ya maskesiz gezdiği için para cezası kesildi
Aktüel

Şili Devlet Başkanı Pinera'ya maskesiz gezdiği için para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 02:38:28 -
Şili Devlet Başkanı Pinera'ya maskesiz gezdiği için para cezası kesildi

BUENOS AİRES (AA) - Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kamusal alanda maskesiz gezdiği için 3 bin 500 dolar para cezası verildi.

Valparaiso Sağlık Sekerterliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 5 Aralık'ta ülkenin Cachagua bölgesine bağlı Zapallar plajında maskesiz gezdiği gerekçesiyle Delvet Başkanı Pinera'ya 2 milyon 551 bin 450 Şili pesosu (yaklaşık 3 bin 500 dolar) para cezası kesildiğini duyurdu.

Şili basınında çıkan haberlerde, Pinera'nın para cezasını ödediği bilgisi paylaşıldı.

Ay başında, Pinera'nın plajda maskesiz ve sosyal mesafe gözetilmeksizin çekindiği fotoğraflar ülke basınında ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Devlet Başkanı Pinera, kamusal alanda maske kullanmadığı ve bu şekilde fotoğraf çekindiği için özür dilemişti. Şili hükümeti de, 7 Aralık'ta Pinera'nın bu olaya ilişkin kendisi hakkında şikayette bulunduğunu açıklamıştı.

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