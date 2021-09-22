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Yaşam Şile yangın son durum | Şile'de yangın mı çıktı?
Yaşam

Şile yangın son durum | Şile'de yangın mı çıktı?

Şile yangın nerede çıktı? İstanbul Şile'de elektrik malzemeleri üreten bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. Pek çok kişi yangında son durumu merak ediyor. Peki, Şile'deki yangın söndürüldü mü?

Yeniakit Publisher
2021-09-22 15:44:00 -
Şile yangın son durum | Şile'de yangın mı çıktı?

Şile’de çıkan yangında son durum merak ediliyor. Pek çok kişi yangının kontrol altına alınıp alınmadığını araştırıyor. Peki, Şile’de yangın söndürüldü mü?

Şile yangın son durum | Şile'de yangın mı çıktı?

Şile Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'ta geniş bir alana kurulu, elektrik malzemeleri üreten iki katlı fabrikanın depo kısmında, saat 13.36'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına havadan helikopterle karadan da Ömerli, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy, Çavuşbaşı ve Orhanlı'dan 22 araç ve 76 personelle müdahale edildi.

Dumandan etkilenen bazı kişilere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, çevre ilçelerden de görüldü.

Ekiplerin yoğun uğraşının ardından yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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