  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şile otoyolunda trafik kazası: 1 yaralı
Aktüel

Şile otoyolunda trafik kazası: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 10:08:07 -
Şile otoyolunda trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Şile otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Şile otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkisindeki tünel çıkışında Ümraniye istikametine seyir halinde olan 34 RZ 1338 plakalı hafriyat kamyonu, 31 AYB 65 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpışma sonucu bir sürücü araçta sıkıştı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümraniye istikametinde trafik akışı tek şeride düşürüldü.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin araç içindeki sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'
Dünya

Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'

Kapalı Maraş'ın açılacağını duyan Rumlar, Türk yönetiminde yaşamaya hazır olduklarını duyurdular.
Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor
Spor

Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor

Kara Kartal, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.

Polis, DHKP-C teröristini öven CHP'li için harekete geçti! Kaftancıoğlu hemen evine koştu
Siyaset

Polis, DHKP-C teröristini öven CHP'li için harekete geçti! Kaftancıoğlu hemen evine koştu

Terör örgütü DHKP-C militanı Ebru Timtik'i öven ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tehdit eden CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı