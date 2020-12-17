  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sİlahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun taburcu edildi
Aktüel

Sİlahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:31:53 -
Sİlahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun taburcu edildi

GÜMÜŞHANE (AA) - Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un kulüp başkanı Vahit Olgun, uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastaneden tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Akşam saatlerinde Gümüşhane Devlet Hastanesi'nden taburcu edilen Olgun, hastane bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisiyle yakından ilgilenen hastane çalışanlarına ve sevenlerine teşekkür etti.

Uzaktan ya da yakından kendisiyle dayanışma gösteren herkese teşekkür eden Olgun, dostlarının ve sevenlerinin duasının kendisini ayakta tuttuğunu söyledi.

Tasvip etmediği bir olayla karşı karşıya kaldığını belirten Olgun, "Allah hiç kimsenin başına getirmesin, hiç kimseye göstermesin. Şu an sağlığım iyi. İstanbul'da evimde bir hafta istirahatim olacak. Sonrasında bir hafta daha tedavim sürecek. 15 gün sonra normal hayata dönebileceğiz. Uzaktan yakından arayan soran herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Olgun, yapı itibariyle herkesle yüz yüze görüşen birisi olduğunu bildirerek, "Olayın gerçek sebebini ben de bilmiyorum. Konuşma fırsatımız hemen hemen hiç olmadı. Hadise adli makamlara intikal ettiği için, şimdilik canımıza şükrettiğimiz için şu anda konuşmayı doğru bulmuyorum. Arka planını detaylı bilgileri edinince konuşabiliriz. Acımızın tazeliğiyle farklı şeyler söylemek istemiyorum. İnşallah adalet yerini bulur, hiçbir şey gizli kalmaz." ifadelerini kullandı.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Çijov, geçen haftaki AB zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ..
2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'
Gündem

2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'

Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, 2021 yılında Türkiye için çekirge uyarısı yaptı.
Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesinde tepki çeken görüntü
Yerel

Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesinde tepki çeken görüntü

Peygamber övgüsü almış Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesine Fransız usulü tente takılması vatandaşların..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay