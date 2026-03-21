Silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'da meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Erhan ve Ayhan Özlüer kardeşler düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 20 Mart Cuma günü saat 16.45 sıralarında Girne Mahallesi'ndeki fırında kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydınspor Kulübü eski Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer yeni alıp işletmeye başlattıkları öğrenilen fırında silahlı saldırıya uğradı. Olayda iki kardeş U.K.'nın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özlüer kardeşlerin hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Olayda fırında bulunan 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı saldırıda hayatlarını kaybeden Özlüer kardeşler için Kemer Koca Çınar Cami'nde tören düzenlendi. Esnaf, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erhan ve Ayhan Özlüer kardeşler dualar eşliğinde Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

