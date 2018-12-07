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Silahlı kavgada yoldan geçen hemşire ve işçi vuruldu

Antalya'da henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, o sırada yoldan geçen hemşire Döndü Bilge ve peyzaj çalışması yapan belediye işçisi Mustafa Yönet yaralandı.

07 Aralık 2018 Cuma 18:26
Silahlı kavgada yoldan geçen hemşire ve işçi vuruldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu yoldan geçen hemşire Döndü Bilge ve peyzaj çalışması yapan belediye işçisi Mustafa Yönet yaralandı.

Olay, Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, taraflardan biri üzerindeki tabancayla 3 el ateş etti. Saldırganın silahından çıkan mermiler o sırada yoldan geçen hemşire Döndü Bilge ve peyzaj çalışması yapan belediye işçisi Mustafa Yönet'e isabet etti. Bilge sağ bacağından, Yönet ise karın boşluğundan yaralanırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanığı ateş eden kişiyi tam göremediklerini belirterek, "Bir ses duyduk, nereden geldi nasıl oldu bilemedik. Maytap patlatıldı sandık. Çocuk kalçasını tuttu 'Vuruldum' dedi. Bir de ışıkların yanında kız vurulmuş" dedi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:26
  1. Silahlı kavgada yoldan geçen hemşire ve işçi vuruldu
  2. Antalya
  3. Silahlı kavga
  4. Mustafa Yönet
  5. Döndü Bilge

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