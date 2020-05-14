  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Silahlı kavga: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen silahlı kavgada bir kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:07:16 -
Silahlı kavga: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen silahlı kavgada bir kişi tutuklandı.


Olay, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önce aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grubun tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kargaşada Ö.P. ve K.P. adlı iki kişi silahtan çıkan kurşunlarla hafifçe yaralanırken, olayın şüphelileri U.S., Y.C.Ö. ve F.A. ise gözaltına alındı.


Olayda yaralanan Ö.P. ve K.P. tedavilerinin ardından taburcu edildi. U.S., Y.C.Ö. ve F.A. ise sorgulanmak üzere Muratlı Adliyesi’ne sevk edildi.


Şüphelilerden Y.C.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, U.S. ve F.A. adlı şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı