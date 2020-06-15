  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Silahlı iki kişi kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde motosikletle geldikleri kuyumcu dükkanını silahla soymaya çalışan 2 zanlı, iş yeri sahibinin de silahla karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:09:56 -
Silahlı iki kişi kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde motosikletle geldikleri kuyumcu dükkanını silahla soymaya çalışan 2 zanlı, iş yeri sahibinin de silahla karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Onbirnisan (Aligör) kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre motosikletle kuyumcu dükkanına gelen 2 şahıs, silahla kuyumcuyu soymaya kalkıştı. İş yeri sahibinin de karşılık vermesi üzerine silahlarını atan şahıslar, geldikleri motosiklete binerek kaçtı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Soyguncuları iş yerinden herhangi bir şey alamadıkları belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı