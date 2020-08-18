Silahların konuştuğu kavgada 3 kişi öldü
İki aile arasında Erzurum'un Karayazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölürken, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Verilen bilgiye göre, Erzurum'un Karayazı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü. Karayazı'ya bağlı Çakmaközü mahallesinde aralarındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet olan iki aile arasındaki tartışmada silahlar konuştu. Çıkan Kavgada R.K., S.K, S.K . ölürken, K.O. yaralandı.
Çıkan olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken kavgaya karışan 7 kişi göz altına alındı.
Ölen 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.