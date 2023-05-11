Silaha sarıldılar!

Türkiye’nin yarınlarını düşünerek siyasi, ekonomik, teknolojik ve insani hamlelerini artıran Cumhur İttifakı’nın kararsızları ve gençleri de etrafında toplayarak oylarını artırmaya devam etmesi, Millet İttifakı bileşenlerini zıvanadan çıkardı. Arkasına haçlı medyasını, Kandil’i, FETÖ’yü, LGBT’lileri ve marjinal tüm grupları aldığı halde Başkan Erdoğan’ın hamleleri karşısında aciz kalan ve boş vaatlerden öteye gidemeyen yedili masa, provokatif eylemlerle, silahlı saldırılarla, düzmece baskınlarla mağdur edebiyatı yapıp, seçmeni kandırmaya çalışıyor. 4 gün önce CHP’li İBB Başkanı ve zilletin cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da, miting için ayrılmamış olan bir alanda miting düzenlemeye kalkarak provokasyona yol açtı. Eylem ve söylemleriyle halkı tahrik eden İmamoğlu, çıkan olaylar sonrası iktidarı hedef alıp, emniyet güçlerine tehditler savurdu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, olay sırasında atılan taş ve sopaların CHP ve HDP’liler tarafından alana getirildiğini açıkladı.

Tahrik peşindeler

Ardından İzmir Buca’da bir kahvehaneye saldırı düzenlendi. CHP’nin seçim afişlerinin bulunduğu kahveye yönelik şüpheli saldırıdan nemalanmaya çalışan muhalefet yine iktidarı suçladı. Önceki gün ise Gaziantep’te AK Parti’nin seçim standına CHP’li bir grup tarafından silahların da çekildiği saldırı gerçekleştirildi. Seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, tabancayla ateş etti. Kavgada hafif yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. AK Parti Gençlik Kollarına saldıran Atar’ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafları ve AK Parti’ye yönelik tehdit paylaşımları ortaya çıktı.

Konuya ilişkin ve seçimlere dair Akit’e konuşan Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

İstiklal ve istikbal seçimi

“Seçim yaklaştıkça zillet ittifakında panik de artmaya başladı. Seçimi kaybedeceklerini anladıkları için gerçeklerin üstünü örtmek, terör örgütleri ve dış güçlerle olan irtibatlarını saklamak için bir takım provokatif eylemlere girdiler. İmamoğlu’nun Erzurum mitingi bunun en somut örneklerindendir. Üç gün önce Van’da CHP mitinginde PKK’lılar ‘dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan’ diye slogan attılar. Öcalan’ın posterleri ve bölücü paçavralar miting meydanını doldururken, İmamoğlu ve eşi de PKK’nın zafer işaretiyle onlara eşlik ediyordu. Bu olaydan kısa bir süre sonra PKK terörüne en çok şehit veren, milli duyarlılığı yüksek olan Erzurum gibi bir ile gitmek zaten art niyetlilikti. Provokasyona çanak tutmaktı. Erzurum’da daha önce belirtilen güzergâhın dışına çıkmaları, yanlarındakilerle halkın içine karışıp PKK işareti yapmaları olayın fitilini ateşlemiştir. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde buna benzer provokatif eylemlere sıkça şahit olmaya başladık. Bu eylemleri kasıtlı olarak yapıyorlar. Çünkü halkın, terör ve dış güçlerle ilgili konuşmasının önünü almaya çalışıyorlar. Gerçek şu ki, bugün Kılıçdaroğlu ve yedili maşa, PKK’nın umudu oldu. FETÖ’nün umudu oldu. LGBT’nin umudu oldu. Türkiye’deki Marksist terör örgütlerinin umudu oldu. ABD’nin, Avrupa’nın, İsrail’in, Ermenistan’ın, Yunanistan’ın umudu oldu. Terör örgütlerine ve Türkiye düşmanı ülkelere umut olan yedili maşa ve Kılıçdaroğlu, bu milletin, Türk-İslam coğrafyasının ve mazlum milletlerin umudu olabilir mi? İşte bu provokatif eylemlerin arkasında yatan, bu gerçeklerin üzerini örtmek ve halkın dikkatini başka yönlere çekmektir. 14 Mayıs’ta, Türkiye’yi terör örgütleri ve Türkiye düşmanı ülkelerin desteklediği Kılıçdaroğlu mu yönetecek, Türkiye bu şer odaklarına mı teslim edilecek, yoksa bu milletin dertleriyle dertlenen, dünyadaki mazlum milletlerin umudu olan, Anadolu’nun kendi öz evlatları mı yönetecek, bunun kararını vereceğiz. Bu bir seçim değil, istiklal ve istikbalimizin karar anıdır.”

Ermeniler gibi Batı'ya koştular

Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu de şunları söyledi: “Oyun kuranların en hayırlısının Yüce Allah olduğunu bilmeyen zillet ittifakı, seçimi kaybedecekleri en başından belli olduğu halde yine de batıl olan davaları için türlü türlü oyun içine girmektedir. Abdülhamid Han hazretleri zamanı Ermeni komitacılar İstanbul’da eylemler düzenler bir sonuç alamayacaklarını anladıklarında Batıya Osmanlı devletini şikâyet ederlerdi. Bismark’ın sözüyle liderlerin aklının yüzde doksanına sahip cennetmekân Abdülhamid Han, batasıca batının maşası Ermenilerin oyunlarını boşa çıkarmıştı. Bugüne geldiğimizde seçimde bir başarı elde edemeyeceğini anlayan zillet ittifakı, geçmişte yaşanmış oyunların benzerlerini gerçekleştirme çabasına girmiştir. 1950 yılına kadar demokratik bir seçim görmeden iktidarı elinde tutan zillet, milletin oyuyla başa gelmiş Cumhur İttifakını türlü oyunlarla alt edeceğini zannetmektedir. Lakin şunu hala öğrenememiş, daha doğrusu kabullenememiştir. Tuzak kuranların en hayırlısı Yüce Allah’tır.”

Zihniyetlerini ortaya koyuyor

Avukat Mikail Yılmaz ise, şunları ifade etti: “Çekirdek çitleyen eşek heykelinden başka icraatı olmayan CHP seçimi kaybedeceğini anlayınca türlü entrikalara başladı. Sırtını PKK’ya YPG’ye FETÖ’ye dayayan bir ittifakın şiddeti meşru gören eylemler gerçekleştirmesi yadsınamazdı. Taşlı, sopalı, silahlı eylem ve saldırılar millet ittifakının zihniyetini de bir bakıma ortaya koyuyor. Gökten yıldız bağışlamaktan öteye gitmeyen seçim vaatleri göz bile boyayamazken fikirlerini kavga ve provokasyonlarla gösteren bir zihniyet ülkeyi yönetmeye talip oluyor.”

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