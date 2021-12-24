Silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına karşı yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Siverek Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ilçe merkezi ile Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon gerçekleştirilen adreslerde 10 adet tabanca, 13 adet şarjör ve 96 adet fişek ile 1 adet muşta ele geçirildi. Silah ve mermi ticareti yaptıkları iddiasıyla M.P, Ş.Ç, Y.S, İ.K, A.K. ve B.A. gözaltına alınırken, 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışma başlatıldı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.