Silah kaçakçılarına darbe: 4 ilde 44 gözaltı
Tokat merkezli yürütülen operasyonda silah kaçakçılarına ağır darbe indirildi. Dört ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda silah ve binlerce mermi ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yasa dışı yollarla silah getirildiği ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı. Elde edilen bulgular doğrultusunda Tokat, İstanbul, Sivas ve Konya illerinde 59 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği ve seri numarası silinmiş 20 av tüfeğinin yanı sıra 1977 adet mermi ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
