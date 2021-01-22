Silah gölgesinde yemin

Amerika’da olaylı 3 Kasım seçimlerini kazanan taraf olan Joe Biden, dün başkent Washington DC’deki Kongre binasının önüne kurulan özel platformda düzenlenen törenle başkanlık yemini etti. Ancak Biden resmi tören öncesi sabah saatlerinde ilk olarak Amerikan başkanları için geleneksel olan kilisedeki yemin törenine katıldı. Katolik Biden, eşi First Lady Jill Biden, Washington’daki Aziz Matthew Havari Katedrali’ne giderek burada dua ve yemin etti. Biden’ı yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve kocası Douglas Emhoff da yalnız bırakmadı.



Kovid-19 salgını ve güvenlik kaygılarının gölgesi altında gerçekleşen Biden’ın National Mall Park’taki yemin töreni 25 bin askerin silahları altında gerçekleşti.



Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ve katılımın çok sınırlı tutulduğu törenle ABD tarihinin en tartışmalı ve gergin dönemlerinden biri sona ermiş oldu.



Bidem’dan ilk mesaj



Yemin töreni sonrası yaptığı konuşmada, Amerikalılar olarak bütün zorlukları birlik olarak aşacakları belirten Biden, “Bugün Amerika’nın günü, demokrasi üstün geldi” dedi Biden, “artan aşırıcılık, beyazların üstünlüğü ve iç terörle” yüzleşecekleri ve bu tehditleri yenecekleri mesajını verdi. Biden, hem kendisini destekleyenler hem de desteklemeyenler için çalışacağını vurgulayarak, “Tüm Amerikalıların başkanı olacağım” dedi.



En yaşlı Başkan



Yemin töreniyle birlikte ABD’nin 46’ncı başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, ABD’nin seçilen en yaşlı başkanı olurken Donald Trump ise halefinin yemin törenine katılmayan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.