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Silah çektikleri kişinin kim olduğunu öğrenince şoke oldular!

Çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün silah çeken magandalar, karşılarında 28 çevik kuvvet polisini görünce hayatlarının şokunu yaşadı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 20:19
Silah çektikleri kişinin kim olduğunu öğrenince şoke oldular!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yolda tartıştıkları otobüs şoförüne, durdukları bir akaryakıt istasyonunda tabanca gösteren otomobildeki iki kişi, bir anda karşılarında 28 çevik kuvvet polisini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Otobüsün çevik kuvvet polislerini taşıdığından habersiz olan 2 şüpheli, gözaltına alınıp, teslim edildikleri jandarma karakolundaki ifadelerinin ardından otobüs şoförünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Bir anda 28 çevik kuvvet polisini karşılarında gördüler

İddiaya göre, bugün saat 01.00 sıralarında, İstanbul'dan İzmir yönüne giden M.B.'nin kullandığı 39 AAC 530 plakalı otomobil, Akhisar çıkışındaki Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarına geldiğinde, önündeki 35 HGN 76 plakalı otobüsü hatalı şekilde solladı. Bunun üzerine otobüs şoförü, korna çalıp, sellektör yaparak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Ardından otomobil 500 metre ilerideki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiğini fark eden otobüsün şoförü de peşinden akaryakıt istasyonuna girdi. Bu sırada otomobilin sağ ön koltuğunda oturan T.Ö., belindeki tabancasını çıkartıp, otobüs şoförüne gösterdi. Bunun üzerine otobüste yolcu olarak bulunan 28 çevik kuvvet polisi otobüsten indi. Bir anda polisleri karşısında gören otomobildeki 2 kişi, büyük şok yaşadı.

Serbest bırakıldılar

Polisin otomobilde yaptığı aramada vites kolu yanında küçük bir bıçak, 9 milimetre çapında bir tabanca ve 2 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yeşil renkli bitki ele geçirildi. Şüpheliler M.B. ve T.Ö., gözaltına alındı. Olay yerinin polis bölgesi dışında olması nedeniyle iki şüpheli jandarmaya teslim edildi. Ancak, otobüs şoförünün şikayetçi olmaması üzerine iki şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 20:19
  1. İstanbul
  2. İzmir
  3. Manisa
  4. Akhisar
  5. Kayalı

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