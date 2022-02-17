Sıla Şentürk'ün babası gerçeği açıkladı! 'Nişanlı' yalanını kim uydurdu, küçüklük fotoğrafları neden kullanılıyor ve asıl amaç ne?

Giresun'un Bulancak ilçesinde babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, Hüseyin Can Gökçek tarafında yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını keserek katletti.

Olayla ilgili 21 yaşındaki katik Gökçek, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

Sıla'nın katili cezaevine gönderildi

Hüseyin Can Gökçek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildikten sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''Kızımız nişanlı değildi''

Cumhuriyet'e konuşan Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, zorla nişanlanma konusu ile ilgili haberlerinin doğru olmadığını ve böyle bir durumun hiçbir zaman gerçekleşmediğini belirtti.

"Kızım internetten tanıştı, biz karşı çıktık"

Çocuklarının sosyal medyadan tanıştığı bir kişi olduğunu öğrendikten sonra buna karşı çıktıklarını ancak bir süre sonra kısa bir tanışma yaşamak zorunda kaldıklarını ileten Şentürk, kızlarının nişanlı olmadığını belirtti.

"Bir deli kuyuya bir taş atıyor, diğerleri de çıkarmaya çalışıyor. Bizim kızımız nişanlı değildi"

''Kızımız bize açıkladı ama biz karşı çıktık. Nişanlandırılma nereden çıktı bilmiyorum. Biz şikayetçi olduk. Bir deli kuyuya bir taş atıyor, diğerleri de çıkarmaya çalışıyor. Bizim kızımız nişanlı değildi. Bu kişiyi istemedik, şizofren olduğunu öğrendik'' ifadelerini kullanan Şentürk, kızları kaybolduğunda kayıp ilanı verdiklerini belirtti.

"Bu adam bizi hep tehdit ediyordu"

Kızının evden gitmeden önce not bıraktığını söyleyen Şentürk, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Kızım not bırakmış, evden çıkarken hiçbir şey söylememiş. Notun üzerinde de 'beni merak etmeyin, birkaç güne geleceğim' yazmış. Aslında bunu katilin kendisi yazdırdı diye düşünüyoruz. Bizi hep tehdit ediyordu zaten bu adam. Biz kızımıza ulaşmaya çalıştık ve orada olduğunu öğrendik. Zorunlu gitti belki de kızım''

'Nişanlı' yalanı niye uyduruldu? Neden küçüklük fotoğrafları kullanılıyor? Asıl amaç ne?

Öte yandan aileye darbe vuran propagandalarla bilinen malum medyanın, Sıla Şentürk'ün neden nişanlı olduğu yalanını ortaya attığı, neden Sıla'nın 16 yaşından küçük fotoğraflarının kullanıldığı ve asıl amaçlarının ne olduğu ise merak konusu oldu.