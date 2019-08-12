Sıla Ayvalık’ta sahne aldı

ünlü şarkıcı Sıla, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahne aldı.

Yeni şarkısı ‘Karanfil’ ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Sıla, yaz konserleri serisine Ayvalık’ta devam etti. Konserine Ayvalık’ın ağaçlı yollarının güzelliğine değinerek başlayan Sıla, “Yaşadığımız yerin sorumluluğunu almamız gerekiyor. Doğa ile sarmaş dolaş olmak insana o kadar iyi geliyor ki ama biz bunu mahvetmeye çalışıyoruz” dedi. Hiç düşmeyen temposuyla seyircileri kendine hayran bırakan Sıla’ya seyircileri de gece boyunca hep bir ağızdan eşlik ederek adeta vokal yaptılar. Her zaman olduğu gibi seyircinin yoğun katılımı ve coşkusuyla gerçekleşen konserde, Sıla da gece boyunca konuklarıyla sohbet etti.

Sahnede sürpriz düet

Seyircilerin konser boyunca yoğun ilgi gösterdiği Sıla, hayranlarının pankartlar ve tezahüratlarla kendine ulaşma çabalarını karşılıksız bırakmadı. Kendisine sarılmak isteyen hayranlarını kırmayarak sahneye davet eden Sıla, seyirciler arasında bulunan minik bir hayranının şarkılarında kendisine eşlik ettiğini fark edince, “Dikkat ettim sen şarkının bütün sözlerini ezbere biliyorsun. Sahneye gelip benimle söylemek ister misin” diyerek küçük hayranını da sahneye çağırdı.

Sıla’nın bu çağrısı üzerine koşa koşa sahneye çıkan küçük hayranı, Sıla ile birlikte ‘Vur Kadehi Ustam’ şarkısını oldukça başarılı bir şekilde seslendirdi.

Hem Sıla’nın hem de seyircilerin beğenisini toplayan küçük Sıla hayranı açık hava izleyicisinden büyük alkış aldı.