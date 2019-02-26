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Şıktaşlı’dan ‘Suda yüzde 40 indirim’ vaadi

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Selendi ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette Manisa halkına müjde verdi.

26 Şubat 2019 Salı 13:28
Şıktaşlı’dan ‘Suda yüzde 40 indirim’ vaadi

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Selendi ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette Manisa halkına müjde verdi. Şıktaşlı, göreve geldikleri zaman suda yüzde 40 indirim yapacaklarının sözünün verdi.


Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde sürdürüyor. Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şıktaşlı, seçim çalışmaları çerçevesinde Selendi ilçesini ziyaret etti. Sıktaşlı ilk olarak Millet İttifakı Selendi Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, İYİ Parti İlçe Başkanı Tevfik Gülmez, CHP İlçe Başkanı Selim Kurt’un yanı sıra partililer de katıldı.


Ziyarette Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte köyden mahallelere dönen kırsal yerlerde su bedelinin 4/1 oranında alınması uygulamasının 31 Mart yerel seçimlerinden sonra sona ermesi konusu gündeme geldi.


Yaşanan sıkıntıyı yakından takip ettiğini dile getiren Şıktaşlı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara müjdeli haber verdi. Şıktaşlı yaptığı açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni kazandıktan sonra uygulamayı devam ettirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Büyükşehir Yasası ile birlikte kırsalda köylerden mahalleye dönen yerlerde su bedeli gerçek değerinin 4/1 oranında alınıyordu. Mesela Selendi İlçemizde 3 TL iken 75 kuruş olarak alınıyordu. Bu 5 yıllık süreç dolduğunda uygulama bitiyor. Şimdi ise bu 5 yıl mart ayında doluyor. Artık kırsal kesimde su bedeli gerçek değerde alınacak. 31 Mart’tan sonra biz bu uygulamayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili şayet bir sıkıntı olup olmayacağı noktasında göreve geldiğimiz zaman hemen inceleme yapacağız. Kırsal bölgedeki üreticimizi ve vatandaşımızı sıkıntıya sokmamaya gayret göstereceğiz.” diye konuştu.



Şıktaşlı’dan müjde: suda yüzde 40 indirim


Ziyarette gündeme taşınan Manisa’nın su ücretleri sıkıntısı hakkında açıklamada bulunan Şıktaşlı, vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Şıktaşlı, “Manisa’da vatandaştan alınan su ücretleri konusunda yıllardır yaşanan bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı çok iyi biliyoruz. Bu konuda da önemli çalışmalarımız var. Manisa halkına müjde vermek istiyorum. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra büyükşehire geldiğimiz zaman su ücretlerinde yüzde 40 oranında indirim yapacağız. Bu Manisalı vatandaşlarımıza sözümüz olsun.” diye konuştu.


Şıktaşlı, Selendi Belediyesi ziyaretinin ardından Millet İttifakı Selendi Belediye Başkan adayı Yasin Dumlupınar ve partililer ile birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek destek istedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:28
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