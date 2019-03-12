“Sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmayacağız”

ADEM ŞAHİN - AK Parti’nin ‘gönül belediyeciliği’ vurgusuyla seçim çalışmalarına gece-gündüz demeden devam eden Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar, teşkilat mensuplarıyla ilçeyi karış karış dolaşıyor; çiftçileri ve esnafl arı dinliyor.



DENEYİMİNİ YEREL YÖNETİME TAŞIYACAK



Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemdeki başarılı çalışmalarını yerel yönetim hizmetlerinde taçlandırmak istediğini dile getiren Uçar, tarihi kimliğiyle Erzurum’un en önemli ilçelerinden biri olan Yakutiye’yi şaha kaldıracaklarını söyledi. Tarihi alanları bünyesinde barındıran Yakutiye’nin açık hava müzesi konumunda olduğuna dikkati çeken Uçar, şöyle konuştu: “Hemşerilerimiz gününün büyük bölümünü bu bölgede geçiriyor. Şehrin ticareti hareketliliği Yakutiye bölgesi sınırlarında gerçekleşiyor. Üniversite öğrencilerimizin tamamına yakını şehrin merkezi konumundaki Yakutiye bölgesinde eğitim görüyor. Bu yönden baktığımızda çekirdek Erzurum diye tabir ettiğimiz Yakutiye’nin yerel yönetim anlamında sunması gereken çok önemli görevleri var. Biz de istişarelerimizde hem esnafl arımızı hem de öğrencilerimizi dinliyor; eksikliklerimizi ve yapmamız gerekenleri not ediyoruz.”



GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ MERKEZE ALACAK



Seçildikleri takdirde ‘gönül belediyeciliği’ ilkesiyle Yakutiye ilçesinde halkın hizmetkarı olacakları sözünü veren Uçar, şeffaf belediyecilik anlayışından taviz vermeyeceklerinin altını çizdi. Dr. Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: “AK kadrolar döneminde ekonomi, eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, sanayi, kentsel dönüşüm, ulaşım, çevre, kültür, sanat ve spor alanlarında Türkiye adeta altın çağını yaşadı. Ülkemizin yükselen şehri Erzurum’un kutlu yürüyüşü inşallah 31 Mart seçimleriyle daha da güçlenecek ve daha da büyüyecek. Milli iradenin mihenk taşı zaferler şehri Erzurum’a ve Yakutiyemize en iyi hizmetleri sunma noktasında gece gündüz demeden çalışmaya daha büyük bir şevk ve heyecanla koşmaya devam edeceğiz.”



“HALKIMIZIN EMRİNDEYİZ”



“AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilikle ilgili ilkeleri bizlerin de aynı zamanda yol haritası olacaktır” diyen Uçar, “Yakutiye ilçemizde halkımızın emrine amade olacağız. Vatandaşımızın beklentilerine cevap verip Erzurumlu hemşerilerimizin öngörüleriyle katılımcı, şeffaf ve istişare kültürünü esas alan bir anlayışı içerisinde ilçemizi yeniden ihya ve inşa etmeye devam edeceğiz” taahhüdünde bulundu. AK Parti kadrolarıyla geçen dönemlerde Yakutiye bölgesine ve Erzurum’un tüm ilçelerine önemli hizmetler yapıldığının da altını çizen Mahmut Uçar, Cumhur ittifakı kapsamında halkın teveccühüyle başkan seçildiği takdirde hizmet kervanını daha ilerilere taşımak için çalışacağını savundu.



ZİYARETLER SÜRÜYOR



Bu amaçla AK Parti il ve İlçe teşkilatlarıyla birlikte seçmenleriyle sık sık bir araya gelen Uçar, ilçedeki resmi ve özel kuruluşları ziyaret ediyor; ilçeye bağlı köylerde seçmenleriyle buluşuyor esnafl arı işyerlerine giderek talepleri dinliyor.