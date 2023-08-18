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Gündem Sıkıyorsa bu haberi yapın! MİT mensubunu ifşa edeceğinize Ekrem'i ifşa etseniz ya
Gündem

Sıkıyorsa bu haberi yapın! MİT mensubunu ifşa edeceğinize Ekrem'i ifşa etseniz ya

Yeniakit Publisher
2023-08-18 10:56:00 -
Sıkıyorsa bu haberi yapın! MİT mensubunu ifşa edeceğinize Ekrem'i ifşa etseniz ya

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "MİT mensubunu ifşa edeceğinize, Ekrem’i ifşa etseniz ya!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında çok önemli ifadeler kullandı.

İşte Karahasanoğlu'nun "MİT mensubunu ifşa edeceğinize, Ekrem’i ifşa etseniz ya!" başlıklı o yazısı:

Libya’da görevlendirilen MİT mensuplarından birisi şehit edildiğinde, karanlık odanın yazarları, “bir mezartaşı bile yok” başlığıyla, sözde haber yapmışlardı.

Akılları sıra gazetecilik yapıyorlardı.

Sorsanız, “Biz haberciyiz ya. Haber yapmamız niye eleştiriliyor ki?” diyeceklerdi.
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Ama biz biliyoruz ki, onların esas derdi; Türkiye’nin Akdeniz’de, Mavi Vatan’da haklarını araması idi.

Mısır’ın, Yunanistan’ın, İsrail’in birlik olup; Türkiye’yi bir bardak suda boğmak için planlar yaptıkları bir süreçte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öncülüğündeki ülkemiz, bir açılım yapıyor, Libya‘yla ilişkileri geliştiriyor ve Mısır-İsrail-Yunanistan arasındaki anlaşmayı da çöpe attıracak bir şekilde, tüm dünyayı ters köşe yapan adımı atıyordu.

Olur mu, İsrail’in menfaatlerini zedelerseniz, karanlık oda yerinde durur mu?

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Yorumlar

resat

bu vatan millet düşmanları bu ülkede işgal ettikleri yerleri basında ,üniversitelerde,adalette ,askeriyede,ticarette,sanat dünyasında ve diğer yerlerde, savaşarak ,gizlice elde etmediler ,buralara yerleştirildiler hemde şakşaklanarak ,elleri öpülerek birileri bunları berabar buralara yerleştirdiler ve böylece islam düşmanı müslüman düşmanı bir idare kuruldu bu topraklarda ,,bu milletin hasta edilmiş bedeni bu mikroplardan hala kurtulamıyor ,kurtuldugu kadar özgür ,ve kalkınmış olabiliyor ,ama tam olarak kurtulamıyor ,mücadele bu ve adıda hak ile batılın mücadelesi ,,asıl adı bu hernekadar adı farklı zamanlarda farklı söylensede,bundan kaçışta yok çünkü bu murad ı ilahidir ,,

Turanci

Aslinda bunlari Beyaz Torosa yüklemeli gerisini bizim akranlar bilir abilerimize selam olsun.
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