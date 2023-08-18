Sıkıyorsa bu haberi yapın! MİT mensubunu ifşa edeceğinize Ekrem'i ifşa etseniz ya

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında çok önemli ifadeler kullandı.

İşte Karahasanoğlu'nun "MİT mensubunu ifşa edeceğinize, Ekrem’i ifşa etseniz ya!" başlıklı o yazısı:

Libya’da görevlendirilen MİT mensuplarından birisi şehit edildiğinde, karanlık odanın yazarları, “bir mezartaşı bile yok” başlığıyla, sözde haber yapmışlardı.

Akılları sıra gazetecilik yapıyorlardı.

Sorsanız, “Biz haberciyiz ya. Haber yapmamız niye eleştiriliyor ki?” diyeceklerdi.

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Ama biz biliyoruz ki, onların esas derdi; Türkiye’nin Akdeniz’de, Mavi Vatan’da haklarını araması idi.

Mısır’ın, Yunanistan’ın, İsrail’in birlik olup; Türkiye’yi bir bardak suda boğmak için planlar yaptıkları bir süreçte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öncülüğündeki ülkemiz, bir açılım yapıyor, Libya‘yla ilişkileri geliştiriyor ve Mısır-İsrail-Yunanistan arasındaki anlaşmayı da çöpe attıracak bir şekilde, tüm dünyayı ters köşe yapan adımı atıyordu.

Olur mu, İsrail’in menfaatlerini zedelerseniz, karanlık oda yerinde durur mu?

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