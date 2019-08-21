0553 313 94 23

Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza D-100 karayolu Sivas’ın Suşehri ilçesi geçişi üzerinde bulunan Bostancık köyü yol ayrımında yaşandı. Kazada Erzincan’dan Tokat istikametine gitmekte olan S.C. yönetiminde ki 20 ACK 212 plakalı otomobil ile Bostancık köyü yolundan karayoluna girmek isteyen S.Y. yönetiminde ki 33 HC 114 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile S.Y. hasar gören araçta sıkıştı. S.Y., Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Ambulans ile kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da sadakatsiz"
    1. "Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi..
    2. Prof. Dr. Haluk Özener, "Minimum 20..
    3. Siirt’te eşeğin teptiği çocuk yaralandı
    4. Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı
    5. İstanbul Büyükşehir Belediye personel..
    6. Haluk Dursun'un ölümünde sabotaj..
    7. Nijerya'da vali yardımcısının..
    8. Taze kiraz, üzüm ve nar ihracatçıları..
    9. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    10. Batman’da trafik kazası: 4 yaralı
    11. 12 Dev Adam, Atlas Challenge..
    12. Hamilelerin x-ray cihazlarından..
    13. Esad rejiminden İdlib’e saldırı: 1..
    14. 15 yıllık çocuk özlemi akupunktur ile..
    15. Haliliye’de şeffafyönetim
    16. Sol bacağı sağ bacağından kısa olan..
    17. Samsun’da ilk 8 ayda 15 bin 701 kişi..
    18. Baydilli saha gezilerini sürdürüyor
    19. Beyazgül’den ailelere çağrı
    20. İngiliz futbolunda ırkçılık tartışmaları
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!