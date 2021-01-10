Şikago’da ‘Türkiye Ticaret Merkezi’ açıldı

Pekcan, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, kurumsallaşma ve kurumsallığın ekonomik verimlilik ve etkinliğin sağlanması bakımından her zaman önemli bir yer tuttuğunu, özel sektör firmalarının da kurumsallaşmasını arzu ettiklerini söyledi. Pekcan, Türkiye’nin 2020 yılında ihracat rekoru kırdığı 44 ülke arasında ABD’nin birinci sırada yer aldığını belirterek, “Şimdi ise önemli olan ABD ile sağladığımız bu ivmeyi sürekli ve sürdürülebilir kılmaktır. Şikago’da açılan Türkiye Ticaret Merkezinin de bu anlamda önemli katkıları olacağını değerlendiriyorum” dedi. TTM’lerin adeta Türkiye’nin yurt dışındaki tanıtım ve lojistik üsleri olarak faaliyet gösterebilme kapasitesine sahip olduğunu belirten Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisinin öncülüğünde İngiltere (Londra), Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) ve ABD’de (New York) de TTM’lerin olduğunu söyledi. Bakan Pekcan, bugün itibarıyla söz konusu merkezlerin bulunduğu yerlere Şikago’yu da eklemenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade ederek, ihracatçılara TTM’lerden yararlanma çağrısında bulundu. Pekcan, “Şikago’nun yer aldığı Illinois eyaleti, ABD’nin toplam ithalatında ilk 5’te yer almaktadır. Illinois eyaletinin ithalatında, açılışını yaptığımız TTM’mizin barındırdığı sektörlerle uyumlu olarak, makine aksam ve parçaları, kimya ürünleri, otomotiv aksam ve parçaları, çelik, mobilya, konfeksiyon ürünlerinin ön plana çıktığını görüyoruz” dedi.

“Lojistik merkezler de kuracağız”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Birliğin ilk Türkiye Ticaret Merkezini ABD’de Şikago’da açtıklarını belirterek, “Burada başarı hikayeleri ile dolu tecrübeler oluşturduktan sonra ABD’nin farklı eyaletlerinde TTM ağımızı büyüteceğiz” dedi. Hisarcıklıoğlu, sadece TTM değil Ticaret Bakanlığının yeni hizmeti olan lojistik merkezler de kuracaklarını belirterek, şunları söyledi: “İlk TTM’yi ABD’de kurmamızın sebebi, şüphesiz 330 milyonluk nüfusu, yüksek satın alma gücü ve senelik 2,5 trilyon dolar hacimle dünyanın en büyük ithalatçısı olması. Yılda 650 milyar dolar tüketim maddesi alıyorlar, 150 milyar dolar gıda ve içecek ithal ediyorlar, 70 milyar dolarlık mobilya getiriyorlar. ABD, dünyanın en büyük inşaat malzemeleri ithalatçısı ülke 120 milyar dolar tutarında inşaat malzemesi ithalatı da gerçekleştiriyor. Sadece musluk, vana, valf ithalatı 9 milyar dolar ki bizim ABD’ye tüm ihracattan fazla. Bizim ise buralardaki payımız genelde hep bindeli rakamlarda kalmış durumda. İşte ‘şimdi biz de artık ABD’deyiz, bu büyük pazarda varız’ diyoruz. Kanada ve Meksika gibi yüz milyonlarca nüfusu olan ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları ile büyük pazarlara erişim imkanına da kavuşacağız. Biz bu hamlemizle şimdi şirketlerimize diyoruz ki ‘gel, 2,5 trilyon dolarlık bu pazardan sen de pay al.” Başkan Hisarcıklıoğlu, Bakan Pekcan’a TTM’nin sembolik bir anahtarını da takdim etti.