Sık sık şifresini unutanlara müjde!

Son zamanlarda sık sık şifresini unutan kullanıcılar için Google'dan müjdeli bir haber var. Artık şifre unutma sorununa çözüm getiren Google, kullanıcılarına pratik bir çözüm sunuyor.

Şifresini sık sık unutan kullanıcılar için Google, bu sorunun çözümünü sundu. Artık şifre unutma endişesi olmadan hesaplarınızı güvenle kullanabileceksiniz.

Google'ın sunduğu çözüm ile birlikte artık kullanıcılar, şifrelerini sürekli olarak hatırlamak zorunda kalmayacak. Bu yenilik sayesinde hesaplarınıza daha kolay ve güvenli bir şekilde erişebileceksiniz.

WebTekno'dan alınan bilgilere göre; Google, ilk olarak Android Police’ten Max Weinbach tarafından duyurulan 2021 yılında uygulamaya geçirdiği özellikle Android kullanıcılarına yeni bir imkan sağladı. Yeni Android güncellemesiyle birlikte Google Asistan, şifrelerinizin çalındığını tespit ettiğinde otomatik olarak değiştirebilecek.

Weinbach’a göre Chrome bir güvenlik ihlaliyle karşılaştığında uyarı gönderecek ve güvenlik ihlaline uğrayan şifrelerin değiştirilmesi konusunda Google Asistan’a yönlendirecek. Bu şekilde Google Asistan’dan manuel olarak yeniden şifre oluşturabilirsiniz.

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