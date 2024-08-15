  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyaz Saray'dan Gazze ve Hamas açıklaması: Yarın önemli bir gün olacak

Gürcistan Türkiye'ye karşı hamlesinde maalesef başarılı oldu! İşte bu kötü haber

Kassam iğne deliğinden füze geçirip siyonistleri perişan etti

Elon Musk bile yapamamıştı! Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'yi sallayacak Hyperloop teknolojisi çıkışı

Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Ünlü yağ devi o ilimizden peş peşe arazi toplamaya başladı! Arazilerde yapacakları iş herkesi şaşırttı

Bakan Güler'den F-16 görüşmesi açıklaması

THY'den bilet dileniyorlardı! Dünyanın en zengin voleybolcuları listesinde 2 Türk bulunuyor

Yunanistan Genelkurmayından Türk askerine kahpelik! Bayrağımızı böyle kırptılar

'Türkler soykırım yaptı' diyen Fransız dernekten Ekrem'e plaket
Teknoloji Sık sık şifresini unutanlara müjde!
Teknoloji

Sık sık şifresini unutanlara müjde!

Yeniakit Publisher
2024-08-15 10:43:00 -
Sık sık şifresini unutanlara müjde!

Son zamanlarda sık sık şifresini unutan kullanıcılar için Google'dan müjdeli bir haber var. Artık şifre unutma sorununa çözüm getiren Google, kullanıcılarına pratik bir çözüm sunuyor.

Son zamanlarda sık sık şifresini unutan kullanıcılar için Google'dan müjdeli bir haber var. Artık şifre unutma sorununa çözüm getiren Google, kullanıcılarına pratik bir çözüm sunuyor.

Şifresini sık sık unutan kullanıcılar için Google, bu sorunun çözümünü sundu. Artık şifre unutma endişesi olmadan hesaplarınızı güvenle kullanabileceksiniz.

Google'ın sunduğu çözüm ile birlikte artık kullanıcılar, şifrelerini sürekli olarak hatırlamak zorunda kalmayacak. Bu yenilik sayesinde hesaplarınıza daha kolay ve güvenli bir şekilde erişebileceksiniz.

WebTekno'dan alınan bilgilere göre; Google, ilk olarak Android Police’ten Max Weinbach tarafından duyurulan 2021 yılında uygulamaya geçirdiği özellikle Android kullanıcılarına yeni bir imkan sağladı. Yeni Android güncellemesiyle birlikte Google Asistan, şifrelerinizin çalındığını tespit ettiğinde otomatik olarak değiştirebilecek.

Weinbach’a göre Chrome bir güvenlik ihlaliyle karşılaştığında uyarı gönderecek ve güvenlik ihlaline uğrayan şifrelerin değiştirilmesi konusunda Google Asistan’a yönlendirecek. Bu şekilde Google Asistan’dan manuel olarak yeniden şifre oluşturabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23