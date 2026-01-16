Sık sık rapor almak, çalışanlar için fesih sebebidir

İşte İş Güvenlik Uzmanı Nasuh Boztepe'nin yayınladığı videodaki detaylar;

Bir iş yerinde el ve bilek hareketleriyle yapılan çalışmada, çalışan personelin bir bileğinde rahatsızlık olduğu şikayetiyle hastaneye gidiyor. Hastanede iş kazası olarak üç günlük istirahat raporu alıyor.

Rapor bitiminde sevksiz olarak hastaneye gidiyor. On gün daha iş kazası diye rapor alıyor.

Aynı olaydan dolayı iki yılda 30’un üzerinde çeşitli hastanelerden ve aile sağlığı merkezlerinden sevksiz olarak rapor almış. Rapor gerekçeleri ise; gastroenterit, bel ağrısı, yumuşak doku bozuklukları, eklem bozukluklar, üst solunum yolu hastalıkları, akut sistit, alerjik rinit, covid ve nihayetinde el bileği iş kazası.

Çalışanımız üç ve dördüncü yılda raporları Denizli’den alıyor. Denizli’de iki defa operasyon geçirdiği belirtiliyor. İki yıldır da tamamen iş kazası raporlusu diye hiç işe gelmiyor.

İlk muayenede hastanede iş kazası kaydı açılmış. Son iki yılda raporların hepsinde de iş kazası kaydı var.

Müşavirleri ve avukatları “çalışan, iş kazası raporu aldığı için iş akti fesih edilemez. Eğer iş akdinin fesh edersek büyük tazminat öderiz.” Demişler.

Yatırımcı durumu bana sordu.

Ben derhal iş akdinin fesih edilmesini belirttim. Yargıtay’ın bu hususta net kararları vardır. Burada suistimal ve kötü niyet vardır. Maalesef bazı doktorlar da bilerek veya bilmeyerek bu usulsüzlüğe müsamaha etmiş, yardım etmişlerdir.

Yargıtay dokuzuncu hukuk dairesi 2007/5 12 esas, 2007/8589 sayılı kararında “sürekli rapor alan işçinin, hizmet akdinin feshi doğrudur.” Der

Yine aynı dairenin 2018/1756 esas 2018/19.995 kararlarında “sık sık rapor alan çalışanın davranışının iş akışını bozacağı açık olup, işverenin buna katlanması beklenemez.” Der.

Yargıtay’ın birçok kararlarında bu usulsüzlüğe geçit vermediği, net kararlar verip ve kesin haklı olduğunu belirtmiştir.

İyi ki istinaf var. İyi ki yargıtay var.

Kalın sağlıcakla.