Türkiye’nin en ünlü hayvanat bahçesi kapatıldı
Giriş Tarihi:

Türkiye’nin en ünlü hayvanat bahçesi kapatıldı

Türkiye'nin en ünlü hayvanat bahçelerinden biri olan Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı, hayvanlar farklı illerdeki hayvanat bahçelerine gönderildi.

#1
Foto - Türkiye’nin en ünlü hayvanat bahçesi kapatıldı

Türkiye'nin en ünlü hayvanat bahçelerinden biri olan Darıca Hayvanat Bahçesi, tür çeşitliliğiyle ilçenin simge mekanları arasında yer alıyor.

#2
Foto - Türkiye’nin en ünlü hayvanat bahçesi kapatıldı

Uzun yıllardır yoğun ilgi gören, binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan hayvanat bahçesi, Yalçın ailesi tarafından işletiliyordu. Ancak aile, işletmeyi kapatma kararı aldı. Onların talebi doğrultusunda Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçi kabulünü durdurdu. Tesisteki hayvanlarla ilgili süreç de netleşti.

#3
Foto - Türkiye’nin en ünlü hayvanat bahçesi kapatıldı

HAYVANLAR NAKLEDİLDİ Hayvanlar, sağlık ve güvenlik şartları gözetilerek uzman ekipler ve ilgili kurumların denetiminde farklı illerdeki hayvanat bahçelerine nakledildi.

#4
Foto - Türkiye’nin en ünlü hayvanat bahçesi kapatıldı

Büyük bir alanı kapsayan arazinin nasıl değerlendirileceği ise henüz belli değil.

