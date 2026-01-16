Türkiye’nin en ünlü hayvanat bahçesi kapatıldı
Türkiye'nin en ünlü hayvanat bahçelerinden biri olan Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı, hayvanlar farklı illerdeki hayvanat bahçelerine gönderildi.
Türkiye'nin en ünlü hayvanat bahçelerinden biri olan Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı, hayvanlar farklı illerdeki hayvanat bahçelerine gönderildi.
Türkiye'nin en ünlü hayvanat bahçelerinden biri olan Darıca Hayvanat Bahçesi, tür çeşitliliğiyle ilçenin simge mekanları arasında yer alıyor.
Uzun yıllardır yoğun ilgi gören, binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan hayvanat bahçesi, Yalçın ailesi tarafından işletiliyordu. Ancak aile, işletmeyi kapatma kararı aldı. Onların talebi doğrultusunda Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçi kabulünü durdurdu. Tesisteki hayvanlarla ilgili süreç de netleşti.
HAYVANLAR NAKLEDİLDİ Hayvanlar, sağlık ve güvenlik şartları gözetilerek uzman ekipler ve ilgili kurumların denetiminde farklı illerdeki hayvanat bahçelerine nakledildi.
Büyük bir alanı kapsayan arazinin nasıl değerlendirileceği ise henüz belli değil.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23