Bu cihaz faturayı katlıyor: Buzdolabını ve fırını bile solluyor… Gizli elektrik canavarı ortaya çıktı

Elektrikli termosifonlar genellikle banyoda, kilerde ya da gözden uzak alanlarda bulunuyor. Bu nedenle buzdolabı veya fırın kadar dikkat çekmiyor. Ancak yapılan araştırmalar, bu cihazların kış aylarında en yüksek enerji tüketen ev aletleri arasında ikinci sıraya yerleştiğini ortaya koyuyor.

Uzman verilerine göre, 200 litrelik bir elektrikli termosifonun yıllık enerji tüketimi, tek başına buzdolabı, fırın ve televizyonun toplam tüketimini dahi geride bırakabiliyor.

Yıllık ortalama elektrik tüketimi karşılaştırması:

Elektrikli termosifon (200 L): yaklaşık 1.676 kWh

Buzdolabı: yaklaşık 350 kWh

Televizyon: yaklaşık 190 kWh

Elektrikli fırın: yaklaşık 150 kWh

Bu tablo, termosifonun buzdolabını yaklaşık 5 kat, fırını ise 11 kata kadar geçtiğini gözler önüne seriyor.

Kışın neden daha fazla elektrik harcıyor?

Uzmanlar, termosifonların kış aylarında adeta “enerji canavarına” dönüşmesinin üç temel nedeni olduğuna dikkat çekiyor. İlk olarak, kışın şebekeden gelen suyun sıcaklığı ciddi şekilde düşüyor ve cihaz suyu istenen seviyeye getirmek için çok daha uzun süre çalışıyor.

İkinci olarak, termosifonun yalıtımsız bir balkonda, garajda ya da soğuk bir banyoda bulunması, içindeki suyun çabuk soğumasına neden oluyor ve cihaz sık sık devreye giriyor. Üçüncü etken ise soğuk havalarda artan daha uzun ve daha sıcak duş alışkanlığı.

Bu adımlar faturayı yüzde 30’a kadar düşürüyor

Uzmanlara göre, termosifon kaynaklı yüksek faturaların önüne geçmek için pahalı yatırımlara gerek yok. Basit ama etkili önlemlerle yüzde 30’a varan tasarruf sağlanabiliyor.

Termosifon sıcaklığını 60–65°C yerine 50–55°C seviyesinde sabitleyin.

Cihazın dış gövdesini uygun bir yalıtım malzemesiyle kaplayarak ısı kaybını azaltın.

Su tasarruflu duş başlıkları kullanarak ısıtılan su miktarını düşürün.

Akıllı priz veya zaman ayarlı sistemlerle, suyun elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde ısıtılmasını sağlayın.

Uzmanlar, bu önlemlerin hem enerji tüketimini düşürdüğünü hem de elektrik faturalarındaki gizli yükü önemli ölçüde hafiflettiğini vurguluyor.