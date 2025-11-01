  • İSTANBUL
Sık sık görülmeye başladı! O ilimizde kurt sürüleri korkutuyor
Yerel

Sık sık görülmeye başladı! O ilimizde kurt sürüleri korkutuyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Kars’ın Susuz ilçesinde kurt sürüsü vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Susuz merkeze yakın tarım arazisine sürü halinde gelen kurtlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde arazide hareket eden kurtlar yer alıyor. Kurtlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı, o anlar vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Öte yandan son günlerde Kars merkez ve bölgede sık sık kurtlar görülmeye başladı.

