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Siirt’ten Kayseri’ye gönül köprüsünü güreşçiler sağladı

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03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:37
Siirt’ten Kayseri’ye gönül köprüsünü güreşçiler sağladı

Kayseri Şekersporlu Milli Güreşçiler Avrupa şampiyonası sonrasında Kayseri’ye dönünce Kayseri Şeker Yönetimi tarafından da altın ileödüllendirildiler


İspanya’nın Pontevedra kentinde 4 haziran 2019 tarihinde düzenlenenGençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 63 kiloda Avrupa Şampiyonu Abdullah Toprak ile 18 Haziran 2019 tarihinde İtalya’nın Faenza kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonasında 51 kiloda Avrupa İkincisi olan Milli Güreşçi Barış Erberk Kayseri’ye döndüler.


Milli Güreşçiler Kayseri Şekerspor onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ettiler.Ziyarete; Kayseri Şeker spor Kulüp Başkanı İbrahim Dayı, Şeker spor güreş şube sorumlusu İnanç Kızılyazı ve Güreş Antrenörü Mehmet Turgut ileSiirt İktisas spor Kulüp Başkanı Mehmet Şakir Kayaalp, Siirt İktisas spor Kulüp yöneticilerinden Zeki Eren, Antrenörler Abdulaziz Savuk ve Naim Yıldırım katıldı. Ziyaret esnasındaAk Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de telefon ile arayıp güreşçilerin başarılarındaki katkılarından dolayı Başkan Akay’ı tebrik etti.


Milli güreşçiler ve Siirt heyetinin Kayseri Şeker’i ziyaretleri esnasındaŞeker-İş Sendikası Genel Balkanı İsa Gök ileKayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer dehazır bulundu.


Kayseri Şekerspor onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türk Bayrağını Avrupa semalarındagöndere çektiren Milli Güreşçileri tebrik etti ve alınlarından öptü.


Başkan Akay Mili güreşçilerin ziyaretleri esnasında yaptığı konuşmada;Mutlu bir gündeyiz şampiyon güreşçilerimizi ağırlıyoruz tabi onlar ile birlikte Siirt İhtisas Kulübünün değerli başkan ve hocaları onlar da buraya kadar zahmet edip geldiler. Böyle bir mutluluğu beraber yaşattıklarıiçin kendilerine teşekkür ediyorum. Geçen haftada zaten Sayın Siirt Valimiz bu genç güreşçilerimizi Siirt’e davet etmişti yöneticilerimizle beraber orada onları ağırladılar, ödüllendirdiler.


Çünkü bu gençlerimiz Siirt İhtisas Kulübünde güreşe başlamış daha sonra Kayseri Şeker Spor Güreş Takımına transfer olmuş güreşçiler burada ki gerek Siirt’teki hocalarımızın gerekse buradaki hocalarımızın çok önemli emekleri var bunlarda o emekleri heba etmediler, zayi etmediler ve böyle bir başarıya imza attılar. Güreşçilerimiz, Avrupa şampiyonu ve Avrupa 2. olma başarısını gösterdiler. Bu daha bir başlangıç gelecekte ay yıldızlı bayrağımızı dünya minderlerinde daha fazla dalgalandıracaklarına inanıyorum dedi.


Başkan Akay Anadolu’daki Güreş takımlarınınve güreşçilerin karşılaştıklarısorunlara da değindi ve sözlerini şöyle sürdürdü; Kayseri Şekerspor Güreş Takımı geçmişte çok şampiyonlar yetiştirdi şimdide bu şampiyonları yetiştirme geleneğini sürdürüyor onun için biz mutluyuz verdiğimiz emekler zayi olmuyor. Bu gençlere sahip çıkmak milli bir görevdir diye düşünüyoruz.Biz, Milli görev anlayışıyla hareket ediyoruz ki, bunu Sayın Siirt Valimiz ve Siirt İhtisas Kulübü Başkanımız,diğer yöneticiler, hocalar da bu şekilde değerlendiriyor.


Bunlar milli hasretler, milli duygular bize bu duyguları yaşattıkları için gençlerimize teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Elimizden geldiği kadar onlara desteğimizin devam edeceğini bilmelerini istiyorum ve inşallah bundan sonra daha nice şampiyonluklar bekliyorum dedi.


Başkan Akay, Kayseri Şeker, reklama ihtiyacı olan bir kuruluş değil biz bu faaliyetleri sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde ve aynı zamanda gençlerimize, ata sporumuza, sporcularımıza sahip çıkmak anlayışı içerisinde yapıyoruz. Bu konuda fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Hocalarımız gece gündüz emek veriyorlar. Kayseri Şekerin kendilerine tanımış olduğu imkânları en doğru şekilde değerlendiriyorlar ama burada tabi bazı üzüldüğümüz noktaların da altını çizmek gerekir. Bizim yetiştirdiğimiz iyi güreşçileri, şampiyon güreşçileri Kayseri dışından İstanbul’dan Ankara’dan bazı kulüpler maalesef tabirimi kullanmak durumundayım ayartarak götürüyorlar ve çocuklar orada kayboluyorlar bu yetişen gençleri kaybetmemek lazım. Şampiyon kolay yetişmiyor herkes şampiyon olamaz dünyada şampiyon olmak herkese nasip olmaz, şampiyon zor yetişiyor. Yetişen bu şampiyonları korumak lazım ve gelecekte de şampiyon olmalarına imkân sağlamak lazım. Ankara’ya, İstanbul’a giden şampiyonlar bir müddet sonra o özelliklerini kaybediyorlar. Onun için de biz bu şampiyonlarımızı hem yetiştiriyoruz hem de bundan sonra onlara daha fazla sahip çıkacağız kabiliyeti olan gençlerimize bu çerçevede imkânlar sunmaya devam edeceğiz ve bu sosyal sorumluluğumuzu da bu manada yerine getirmek niyetinde ve arzusundayız.


Ziyaret vesileşi ile konuşan Siirt İktisas Kulüp Başkanı Mehmet Şakir Kayaalp;Kayseri-Siirtarasında kurulan kardeşlik ve gönül birliğinin artarak devam edeceğini belirterek Siirt Valimiz Sayın Ali Fuat Atik ve Siirt Milletvekilimiz Sayın Osman Ören’den Kayseri’ye ve siz Kayseri Şeker’in değerli yöneticilerine selam getirdim. Güreşçilerimizin ilk temelleri Siirt İktisas spor kulübümüzde atıldı ama en büyük emeğin Başkan Hüseyin Akay, değerli Kayseri Şeker güreş takımının yönetici ve hocalarınındır. Biz Kayseri Şekerspor ile Siirt İktisas spor kulübünü kardeş kulüp olarak görüyoruz dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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