Siirt'teki operasyonda şehit olan 2 polis için tören düzenlendi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesi kırsalındaki operasyonda Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 özel harekat polisi için tören düzenlendi.

Şehit polisler Anıl Kemal Kurtul (29) ve Muhammed Demir'in (31) Türk bayrağına sarılı naaşları, Siirt Devlet Hastanesinden alınarak törenin yapılacağı İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, kurum temsilcileri, askeri erkan ve şehit aileleri katıldı.

Şehitlerden Kurtul'un 6 aylık kızı Öykü, Demir'in 22 aylık kızı Afra da tören alanına getirildi.

Bakan Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Aktaş, ailelere başsağlığı diledi.

- "Vatan sağ olsun"

Cenazelerin tören alanına getirilişi sırasında selam duran şehit Demir'in eşi Hilal Demir Bakan Soylu'ya "Vatan sağ olsun." dedi.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun okuduğu duanın ardından Bakan Soylu, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ve silah arkadaşları tarafından omuz verilen şehitlerin cenazesi tekbirler eşliğinde ambulansa taşındı.

Bu sırada şehit eşi Hilal Demir, "Gurur duyuyorum seninle. O çok istediğin mertebeye ulaştın. Ben de senin izinden geleceğim." ifadelerini kullandı.

Şehit Demir'in cenazesi memleketi Sivas'a, şehit Kurtul'un naaşı ise Hatay'a uğurlandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşmiş, çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralanmıştı. Yaralı polisler helikopterle bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edilmiş, ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.