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Aktüel Siirt'teki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Aktüel

Siirt'teki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:44:46 -
Siirt'teki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çevre Şehircilik Bakanlığımız, il müdürlüğümüz, belediye, teknik ekiplerimiz, AFAD olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada hasar tespitlerine başladı. Çok şükür can ve mal kaybımız yoktur." dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ile AFAD, UMKE, Kızılay ve diğer yetkililerle birlikte Kurtalan ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Depremde iş yerlerinde hafif hasar oluşan esnafı ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, merkez üssü Kurtalan ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini anımsatarak, tüm ilde taramaları yaptıklarını, depreme ilişkin 20 ihbar ulaştığını, bunların cam kırığı ve hafif hasara yönelik olduğunu söyledi.

Kurtalan merkez ve Karabağ köyünde 2 tek katlı evlerde orta hasar olduğunu bildiren Hacıbektaşoğlu, "Çevre Şehircilik Bakanlığımız, il müdürlüğümüz, belediye, teknik ekiplerimiz, AFAD olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada hasar tespitlerine başladı. Çok şükür can ve mal kaybımız yoktur." ifadelerini kullandı.

Depremden sonra 2'in üzerinde 2 artçı sarsıntının yaşandığını belirten Hacıbektaşoğlu, tüm ekiplerin sahada olduğunu, gelişmeleri takip ettiklerini anlattı.

Hacıbektaşoğlu, "Endişe edecek bir durum yok. Bazı iş yerlerinde hafif hasar var. Herkes normale dönüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bütün tespitler yapılacak. Geçmiş olsun." diye konuştu.


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