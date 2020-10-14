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Aktüel Siirt'te yol kenarında erkek cesedi bulundu
Aktüel

Siirt'te yol kenarında erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-14 22:29:14 -
Siirt'te yol kenarında erkek cesedi bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Beykent köyü yakınlarında yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, hareketsiz kişinin boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin Bilal Doğan'a (28) ait olduğu tespit edildi. Doğan'ın cesedi, otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

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