Siirt'te yıpranan kitaplar üniversiteli gençlerin elinde yenileniyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı, üniversite öğrencilerinin yaz döneminde istihdam edilmesine olanak sağlanan Sosyal Çalışma Programları'na gençler ilgi gösteriyor.

İŞKUR iş birliğiyle, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında çalışma imkanı bulan gençler arasında Siirt Üniversitesi (SİÜ) öğrencileri de yer alıyor.

Kentte program kapsamında iş hayatına hazırlanan 98 öğrenciden 20'si, terör örgütü PKK mensuplarınca 6-7 Ekim 2014'te yakılması nedeniyle geçici binada hizmet veren Siirt İl Halk Kütüphanesi'nde görev yapıyor.

Yılda yaklaşık 100 bin okuyucunun ziyaret ettiği kütüphaneye sabah saatlerinde gelen gençler, kendilerine ayrılan bölümde, zamanla yıpranan kitapları onarıp yeniliyor ve arşivliyor.

"Projenin son derece verimli olduğuna tanık olduk"

İŞKUR İl Müdürü Ömer Aslan, yaptığı açıklamada, kentteki 98 üniversite öğrencisinin program kapsamında günlük 67 lira ücretle çeşitli kurumlarda istihdam edildiğini söyledi.

Kütüphanede görevlendirilen öğrencilerin de yıpranmış kitapları yeniden kullanılabilir hale getirdiğini anlatan Aslan, "Öğrencilerimizin yaptığı işin niteliğine bakıldığında, kamu işleyişi ve düzeni bakımından hayata geçirilen bu projenin son derece verimli olduğuna tanık olduk." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu da programın önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin titiz çalışmasıyla kitapların daha uzun yıllar kullanılmasına imkan sağlandığını vurgulayan Uslu, "Kütüphanemizde kitapların ciltlenmesi ile arşiv, kayıt işlemleri yapan öğrencilerimiz hem çalışarak para kazanıyor hem kurumumuzun yükünü hafifletiyor. Bu proje öğrenciler arasında sosyal sorumluluk bilincini oluşturacak." diye konuştu.

Öğrenciler programdan memnun

SİÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Adem Siper, program sayesinde mesleki niteliklerini geliştireceklerini söyledi.

"Kütüphanede kitapları ciltleyip ömürlerini uzatmaya çalışıyoruz. Severek yaptığımız bu işten harçlık da kazanıyoruz." diyen Siper, kitaplarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SİÜ Veteriner Fakültesi öğrencisi Berat Ateş de program kapsamında yaz tatilini daha iyi değerlendirme fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Hem para kazanıp hem güzel bir işle uğraştıklarını anlatan Ateş, "Kütüphanede istihdam edildik. Kendimizi kitapların arasında iyi hissediyoruz. Kitap ciltliyor, günün bir bölümünü de kitap okuyarak geçiriyoruz. Projenin devam etmesini diliyorum. 3 ay boyunca harçlığımı İŞKUR'dan çıkaracağım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda okuyan Cihan Yılmaz ise haftanın 3 günü kütüphanede görev yaptıklarını söyledi.

Bu çalışma sayesinde kitaplardan daha fazla kişinin yararlanmasının önünün açıldığına işaret eden Yılmaz, "Program sayesinde yaz ayında boşta kalmıyor, para kazanıyoruz. Buraya geldiğimden beri kitapları daha da severek okumaya başladım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Yılmaz, programın devam etmesini, bundan daha fazla öğrencinin faydalanmasına imkan tanınmasını beklediklerini kaydetti.