  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O isimden, ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Gündeme bomba gibi düştü! Akşener bunu yapacak

CHP belediyesinde rezalette yeni perde! Rüşvete karşılık sınırsız limitli kredi kartı

Bu nasıl bir alçaklık, bu ne tür bir namussuzluk! Yook, o iş öyle değil

Hem vicdansız hem yalancı! Aytunç Erkin’den göz göre göre sahtekarlık

Borsa’da işlemleri askıya alınmıştı! Ünlü scooter kiralama firması iflas etti

Akşener’den şok itiraf! Yer yerinden oynayacak! Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Hanım

Ekrem İmamoğlu'na çok büyük şok! İşte bu defa hapı yuttu! Bakalım şimdi ne halt edecek

Şeyh Said, Mustafa Kemal Paşa ile görüştü mü?

AK Parti, İstanbul ve Ankara için kararını verdi! Her dediği çıkan Cem Küçük, o isimleri Türkiye’ye böyle duyurdu

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Gündem Siirt’te yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı
Gündem

Siirt’te yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-12-21 17:22:00 -
Siirt’te yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK/YPG/YDG-H) suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. adlı şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen operasyon neticesinde; silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK/YPG/YDG-H) suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs, 21 Aralık 2023 günü Siirt il merkezinde icra edilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan S.Ö. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Başta terör olmak üzere tüm suç örgütleri ve zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23