Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı
SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince Pervari-Siirt kara yolunda durdurulan araçta 1 kilogram eroin ve 5 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, birinin ise savcılıktaki ifade işlemi sürüyor.