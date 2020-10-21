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Aktüel Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı
Aktüel

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:46:43 -
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince Pervari-Siirt kara yolunda durdurulan araçta 1 kilogram eroin ve 5 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, birinin ise savcılıktaki ifade işlemi sürüyor.


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