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Aktüel Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Aktüel

Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:28:15 -
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada, Batman'dan Kurtalan ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine şüphelileri taşıyan araç fiziki takibe alındı.

Yunuslar mezrasında durdurulan araçtaki aramada 2 kilo 600 gram toz esrar ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, İ.A. ve M.S.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İ.A. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı, M.S.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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