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Siirt'te teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:28:22 -
Siirt'te teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Kalender köyü bölgesinde Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu düzenlendi.

Bölgede arama ve tarafa faaliyetleri yürüten ekipler, teröristlerin kayalıklara gizlediği silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

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