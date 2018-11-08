Siirt'te terör operasyonu! Yakalandılar
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken 2 kişi de yakalandı.08 Kasım 2018 Perşembe 17:47
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tabanca, mühimmat, uyuşturucu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen bilezik ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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