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Siirt'te terör operasyonu! Yakalandılar

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken 2 kişi de yakalandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:47
Siirt'te terör operasyonu! Yakalandılar

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tabanca, mühimmat, uyuşturucu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen bilezik ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:47
  1. Siirt
  2. pkk operasyonu

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