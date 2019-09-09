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Siirt’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Siirt’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:28
Siirt’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Siirt’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Eruh kara yolunda meydana geldi. Eruh’tan Siirt’te gelmekte olan 56 AAB 912 plakalı araç sürücüsü ile karşı yönden gelen plakası belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Kemal T. ile motosiklet sürücüsü Halit Ö. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:28
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