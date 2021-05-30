Siirt'te korkunç olay! Biçerdövere sıkışan operatör can verdi
Siirt'in Kurtalan ilçesinde biçerdövere sıkışan operatör feci şekilde can verdi. Operatörün cenazesinin otopsinin ardından memleketi Kırşehir'e gönderileceği öğrenildi.
İlçeye bağlı Gözpınar köyünde buğday biçen Mustafa Peker (48), arıza veren biçerdöveri tamir etmeye çalışırken makineye kolu ve kafasını kaptırarak ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Peker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Operatörün cenazesinin otopsinin ardından memleketi Kırşehir'e gönderileceği öğrenildi.