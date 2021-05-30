  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe'den Belözoğlu'na başsağlığı mesajı
Fenerbahçe'den transfer atağı! Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu için harekete geçti
Marmara Denizi'ndeki müsilaj için Başkan Yılmaz harekete geçti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz duyurdu: Kapatıyorum
Aktüel Siirt'te korkunç olay! Biçerdövere sıkışan operatör can verdi
Aktüel

Siirt'te korkunç olay! Biçerdövere sıkışan operatör can verdi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde biçerdövere sıkışan operatör feci şekilde can verdi. Operatörün cenazesinin otopsinin ardından memleketi Kırşehir'e gönderileceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 19:02:00 -
Siirt'te korkunç olay! Biçerdövere sıkışan operatör can verdi

İlçeye bağlı Gözpınar köyünde buğday biçen Mustafa Peker (48), arıza veren biçerdöveri tamir etmeye çalışırken makineye kolu ve kafasını kaptırarak ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Peker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Operatörün cenazesinin otopsinin ardından memleketi Kırşehir'e gönderileceği öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay