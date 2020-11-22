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Aktüel Siirt'te kimliğini unutan KPSS adaylarının imdadına polis yetişti
Aktüel

Siirt'te kimliğini unutan KPSS adaylarının imdadına polis yetişti

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:08:17 -
Siirt'te kimliğini unutan KPSS adaylarının imdadına polis yetişti

SİİRT (AA) - Siirt'te Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) oturumu öncesi kimliğini unutan 3 aday polisin yardımıyla sınava girdi.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yapılacak KPSS oturumuna kısa süre kala kimliklerinin yanlarında olmadığını fark eden 3 aday, salon görevlilerinin yardımıyla polise ulaştı.

Kısa sürede okula gelen ekipler, polis aracına bildirdikleri adayların kimliklerini aldırarak salon kapılarının kapanmasına 1 dakika kala sınava girecekleri binaya yetiştirdi.

Adaylar, polis ekiplerine yardımlardan dolayı teşekkür etti.

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