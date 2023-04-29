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Aktüel Siirt’te kaza: Yaralılar var
Aktüel

Siirt’te kaza: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-04-29 22:07:00 -
Siirt’te kaza: Yaralılar var

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Bağlı Kayabağlar beldesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre eski Kurtalan-Kayabağlar kara yolu Caykor mevksinde M. S. S. yönetimindeki 34 BSY 553 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan aynı aileden P., S., M. ve E. S. yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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