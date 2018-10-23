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Siirt'te kaçak akaryakıt ve silah ele geçirildi

Duyum üzerine bazı şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramadan çeşitli miktarlarda kaçak sigara, akaryakıt, silah ve mühimmat ele geçirildiği.

23 Ekim 2018 Salı 21:10
Siirt'te kaçak akaryakıt ve silah ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesinin Düğüncüler köyünde ikamet eden A.A., A.E. ve N.U. isimli şahısların, ikametlerinde ve iş yerlerinde akaryakıt ve sigara kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "23 Ekim 2018 günü şüpheli şahısların ev, işyeri, eklentileri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 500 litre menşei belli olmayan faturasız motorin, 844 paket bandrolsüz kaçak sigara, 6 adet marka kaçak telefon, 16 kilogram kaçak çay, 1 kilogram kaçak tütün, 1 adet 7,65 milimetre ruhsatsız tabanca, 2 adet 7,65 milimetre tabanca şarjörü, 12 adet 7,65 milimetre tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 119 adet av tüfeği fişeği, 2 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah şarjörü, 101 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah fişeği, 1 adet terör örgütünün renklerini taşıyan bez parçası ele geçirilmiştir" denildi. 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 21:10
  1. Siirt
  2. Kaçak akaryakıt

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