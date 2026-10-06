Siirt'te jandarma 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Siirt-Kurtalan kara yolundaki operasyonda 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirdi; şüpheli A.D. adli makamlara sevk edildi.
Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarda, A.D. isimli şahsın İzmir'den Siirt'e uyuşturucu hap getireceği bilgisine ulaşıldı. Fiziki takip başlatan ekipler, şüphelinin içinde bulunduğu aracı Siirt-Kurtalan kara yolu üzerinde durdurdu.
Narkotik arama köpeği "İnşa"nın şüpheliye ait çantalara tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda, 2 bin 650 uyuşturucu hapın yanı sıra 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.