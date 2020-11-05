  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Siirt'te İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
Aktüel

Siirt'te İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:28:11 -
Siirt'te İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Valilik öncülüğünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Siirt Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kaymakamlık ve ilçe belediyelerinin desteğiyle il genelinde başlatılan kampanyada, gıda ve yaşam malzemesi toplanacak.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, bir haftalık kampanyada toplanacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Hayırseverlere çağrıda bulunan Akkoyun, kampanyaya vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtti.

"Depremzedelere zaten devletimiz gerekli desteği sağlıyor. Biz de ilimizde imkanlar ölçüsünde bu dayanışmayı sağlamak için 'Siirt'ten İzmir'e' temasıyla çalışma başlattık. Destek olmak isteyen hayırseverlerden, içinde kuru gıdanın olduğu yardım kolisi ve kullanılmamış battaniye kabul ediyoruz." diyen Akkoyun, teslim yerlerinin AFAD İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP Bornova Belediyesi depremi unuttu, heykel derdine düştü
Siyaset

CHP Bornova Belediyesi depremi unuttu, heykel derdine düştü

İzmir depreminin etkisi henüz geçmeden CHP'li Bornova Belediyesi heykel derdine düştü. Resmi Twitter hesabından 10 Kasım'da yeni bir heykel ..
Merkel 'korumasız alışveriş yapıyor' diye parlattılar! Gerçek başka çıktı
Dünya

Merkel 'korumasız alışveriş yapıyor' diye parlattılar! Gerçek başka çıktı

Batı hayranları tarafından korumaları olmadan alışveriş yaptığı söylenen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüntülendiği videoda, korumala..
ABD'de seçimi kim kazanırsa Türkiye'nin işine yarar? Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net cevap
Dünya

ABD'de seçimi kim kazanırsa Türkiye'nin işine yarar? Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın kamuoyunun yakından takip ettiği ABD seçimlerinde, "Kimin kazanması Türkiye için daha pozitif bi..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay