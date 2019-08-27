Siirt’te epilepsi hastası kadın banyoda ölü bulundu Siirt’te epilepsi hastası bir kadın banyoda ölü bulundu.

Siirt’te epilepsi hastası bir kadın banyoda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Alan Mahallesi 1658. sokakta yaşandı. Banyoda fenalaşan 25 yaşındaki H.D.’nin ailesi durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede talihsiz kadının öldüğü belirlendi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen H.D.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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