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Aktüel

Siirt'te ekipler, hasta hayvanları tedavi için seferber oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:39:18 -
Siirt'te ekipler, hasta hayvanları tedavi için seferber oldu

SİİRT (AA) - Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekibi, hasta hayvanların tedavisi için yoğun çaba sarf ediyor.

Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde üretici Emin Ungan, hayvanları hastalanınca İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım istedi.

Veteriner hekim Çağrı Avanaş ve Tekin Gök'ün yer aldığı ekip, heyelan nedeniyle kapanan yolu yaya olarak aşarak köye ulaştı.

Hayvanların tedavisini yapan ekiptekiler, çalışmalarının ardından ilçeye döndü.

Çiftçi Ungan, görevlilere teşekkür etti.


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