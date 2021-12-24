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Aktüel Siirt’te durdurulan şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Aktüel

Siirt’te durdurulan şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:36 -
Siirt’te durdurulan şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuya yönelik operasyonlar devam ediyor. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, kent merkezi Tınaztepe Mahallesi civarında şüpheli şahıs durduruldu. Şahıs üzerinde yapılan aramada 5 fişek halinde toplam 2.95 gram eroin maddesi ve suboxone sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam etmekte olduğu belirtildi.

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